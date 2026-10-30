Healthsouth: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Healthsouth hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Healthsouth 1.61 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch