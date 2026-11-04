Healthpeak Properties präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Healthpeak Properties hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.170 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 820.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 705.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch