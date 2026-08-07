Healthpeak Properties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Healthpeak Properties hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 USD, nach 0.050 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 771.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Healthpeak Properties 694.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch