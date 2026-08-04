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04.08.2026 22:55:46

Healthpeak Properties, Inc. Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Healthpeak Properties, Inc. (DOC) released earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $52.818 million, or $0.08 per share. This compares with $31.673 million, or $0.05 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.1% to $771.579 million from $694.348 million last year.

Healthpeak Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $52.818 Mln. vs. $31.673 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.05 last year. -Revenue: $771.579 Mln vs. $694.348 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.48 To $ 0.52

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Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

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24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’075.56 19.55 SLSB2U
Short 15’376.90 13.82 S9B6IU
Short 15’965.99 8.79 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’463.23 04.08.2026 17:30:14
Long 13’894.96 19.69 S4BZAU
Long 13’585.01 13.82 SQBLOU
Long 13’005.28 8.90 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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