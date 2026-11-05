Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’543 0.0%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9142 -0.2%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’068 -0.5%  Bitcoin 62’155 0.5%  Dollar 0.8203 0.5%  Öl 97.5 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850ABB1222171NVIDIA994529Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin oder Gold? Jim Cramer erklärt, worauf er bei der Depotabsicherung setzt
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
KI-Blase: Ken Griffin warnt vor Überbewertungen bei NVIDIA und Co.
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 10:09:36

Healthineers streicht Siemens aus seinem Namen - Vorsichtiger Ausblick

Siemens
243.91 CHF -1.72%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

ERLANGEN (awp international) - Im Zuge der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens stellt sich der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers neu auf. So wird der Traditionsname Siemens verschwinden. Zudem leitete Healthineers die seit Längerem erwartete Trennung von dem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. Um die Kosten dafür aufzufangen, legte das Unternehmen ein neues Restrukturierungsprogramm auf. Für das neue Geschäftsjahr zeigte sich das Management um Konzernchef Bernd Montag angesichts der Fülle von Strukturthemen zunächst vorsichtig.

Die Aktien von Siemens Healthineers zollten am Donnerstag im frühen Handel vorerst ihrem starken Lauf Tribut. So rutschten sie zu Handelsbeginn um fast drei Prozent ab, reduzierten aber ihr Kursminus. Zuletzt gab die Aktie um rund 0,6 Prozent nach. Die Papiere hatten seit Anfang Oktober eine Rally hingelegt, mit einem Kursgewinn von 18 Prozent und damit ihre zeitweise deutlichen Verluste seit Jahresbeginn wettgemacht.

Analysten konzentrierten sich zunächst auf den Ausblick für 2026/27. Dieser sei nicht gut genug, um das hohe Kursniveau zu halten, hiess es nun am Markt. Beim Umsatz erscheine er konservativ, das angepeilte Ergebnis je Aktie lasse aber eine Kürzung der Konsensschätzungen um 3 Prozent erwarten, bemerkte etwa Analyst David Adlington von JPMorgan.

Mit der Entflechtung von Siemens will sich der Konzern künftig nur noch Healthineers nennen. Dabei soll es eine Übergangsfrist von drei Jahren geben, teilte das Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung seiner Jahreszahlen in Erlangen mit. "Siemens ist, woher wir kommen, und bleibt ein wichtiger und geschätzter Teil unseres Erbes", sagte Konzernchef Bernd Montag. Der Name Healthineers beschreibe jedoch, was das Unternehmen sei.

Siemens hatte angekündigt, sich von der Mehrheit an seiner Tochter trennen zu wollen. Dies soll im Rahmen einer Abspaltung geschehen. So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Februar darüber abstimmen. Weitere Details hatte Siemens für die Jahreszahlen in der kommenden Woche angekündigt. Der Münchner Konzern strebt mittelfristig eine reine Finanzbeteiligung an.

Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers abgegeben werden. Aktionäre hatten dies schon länger gefordert, da Healthineers zu den anderen Geschäften des Konzerns keine Synergien aufweist und viel Kapital bindet. Siemens hat Healthineers 2018 an die Börse gebracht und hält derzeit, letzten Angaben zufolge, noch rund 67 Prozent. Bereits am Mittwoch hatte Healthineers einen Umbau des Aufsichtsrats angekündigt. Unter anderem werden Siemens-Chef Roland Busch und seine Finanzchefin Veronika Bienert das Gremium verlassen.

Healthineers will sich zudem künftig auf sein Geschäft mit der Bildgebung sowie der Präzisionstherapie konzentrieren. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Geschäfts mit Laborstrassen getroffen. Healthineers hatte den Bereich schon seit Längerem zur Disposition gestellt. Das neue Unternehmen soll künftig Olyrian Diagnostics heissen und bleibe während des Übergangs Teil von Healthineers. Der Prozess soll bis zur Mitte des Kalenderjahres 2028 abgeschlossen werden.

Der Bereich ist schon länger das Sorgenkind von Healthineers. Das China-Geschäft bleibt dort schwierig und das sukzessive Auslaufen älterer Analyse-Systeme belastet. So musste Healthineers wegen der schlechten Entwicklung im Sommer den Umsatzausblick senken. Zudem gibt es keine Synergien zu den anderen Geschäftsbereichen.

Das Unternehmen kündigte in diesem Zusammenhang ein neues Restrukturierungsprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 an. Die Entflechtung von Siemens, die Ausgliederung der Labordiagnostik sowie die bereits bekannte teilweise Einstellung des Ultraschallgeschäfts verursachen zunächst höhere Ausgaben. So rechnet Siemens Healthineers allein dadurch mit jährlichen Belastungen von rund 300 Millionen Euro. Zudem sollen die Strukturen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Die künftige Aufstellung soll schlanker werden.

Mit diesen Strukturthemen im Rücken gab Healthineers einen vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr. So dürften unter anderem die Kosten für die Entflechtung von Siemens sowie die Einstellung von Ultraschallgeschäften den Gewinn belasten. Dazu kommen höhere Kosten im Zuge der Inflation. So dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,42 Euro auf 2,20 bis 2,40 Euro sinken. Analysten haben derzeit im Konsens 2,37 auf dem Zettel. Das vergleichbare Umsatzwachstum erwartet der Konzern bei vier bis 5 Prozent, was unter den Erwartungen der Analysten von 5,5 Prozent liegt.

Die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr rückten dabei in den Hintergrund. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der vergleichbare Umsatz um vier Prozent auf 23,63 Milliarden Euro, was am oberen Ende der Unternehmensprognose lag. Nominal betrug das Plus 1,1 Prozent. Unter dem Strich verdiente Siemens Healthineers gut 2,2 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dabei beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal. Vergleichbar erzielte das Unternehmen ein Plus von 5,9 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro Umsatz. Getrieben wurde die Entwicklung von einem zweistelligen Umsatzplus in der Bildgebung - hier hatte Healthineers bereits zum dritten Quartal angekündigt, dass sich Umsätze in die letzten drei Monate des Geschäftsjahres verschieben würden. Die Sparte Precision Therapie mit dem Krebsspezialisten Varian legte um 4,8 Prozent zu. Dagegen musste der Bereich Labordiagnostik erneut einen Rückgang hinnehmen.

Für das vergangene Geschäftsjahr will Siemens Healthineers eine unveränderte Dividende von einem Euro je Aktie zahlen./nas/mne/jha/

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.61 117354478
Long 8 -25.31 154137909
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:58 Siemens Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.10.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS NFP-Hammer: 165.000 neue Jobs – retten die US-Jobdaten den Nasdaq?
09:19 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
09:00 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
08:40 KI-Bedenken nehmen zu
08:28 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholungsversuch nach dem Jahrestief
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 STBNIU
Short 16’274.72 8.80 SXB66U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Siemens am 05.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie deutlich schwächer: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
MÄRKTE USA/Baisse - Anleger flüchten aus Chipwerten
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Swiss Re-Aktie auf neuem Jahreshoch: Analystenerwartungen beim Gewinn klar übertroffen - auf Kurs zum Jahresziel

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.