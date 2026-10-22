Healthcare Services Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Healthcare Services Group hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Healthcare Services Group 0.590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Healthcare Services Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 479.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 464.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch