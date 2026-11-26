Healthcare Integrated Technologies hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.050 USD. Im Vorjahr waren -0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch