HEALIOS KK präsentierte Quartalsergebnisse

HEALIOS KK hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10.13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -20.310 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 68.18 Prozent auf 7.0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch