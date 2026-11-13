HEALIOS KK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HEALIOS KK präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 16.87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 7.54 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63.16 Prozent auf 7.0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19.0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch