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19.10.2026 06:37:00
HDFC Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HDFC Bank hat am 17.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0.42 USD. Im letzten Jahr hatte HDFC Bank einen Gewinn von 0.440 USD je Aktie eingefahren.
HDFC Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.53 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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