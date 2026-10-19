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19.10.2026 06:37:00
HDFC Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HDFC Bank liess sich am 17.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HDFC Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 13.43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HDFC Bank 12.78 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’293.59 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HDFC Bank einen Umsatz von 1’185.61 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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