HDE: Zwei Drittel der Innenstadthändler in Existenzgefahr

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel schlägt angesichts der Corona-Pandemie Alarm und fordert eine Anpassung bei den staatlichen Hilfen. Laut einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter mehr als 700 Händlern sehen sich knapp zwei Drittel der Innenstadthändler in Existenzgefahr.

"Drei Viertel der Händler geben an, dass die staatlichen Hilfen nicht ausreichen, um eine Insolvenz abzuwenden", erklärte der HDE. Der Verband forderte deshalb in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Perspektive für den Handel und die Anpassung der staatlichen Unterstützung, damit der vom Lockdown betroffene Einzelhandel spürbare und schnelle Hilfe bekommt.

Bund und Länder wollen am Dienstag über eine Verlängerung des aktuellen Lockdowns beraten. Im Vorfeld sprachen sich mehrere Ländervertreter für eine Verlängerung bis mindestens Ende Januar aus.

