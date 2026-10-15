HDB Financial Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HDB Financial Services hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 9.39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HDB Financial Services 7.01 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat HDB Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 50.05 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.45 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10.12 Prozent gesteigert.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9.88 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 32.40 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.ch