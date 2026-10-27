HD HYUNDAI MARINE SOLUTION: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HD HYUNDAI MARINE SOLUTION hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 730.07 KRW. Im letzten Jahr hatte HD HYUNDAI MARINE SOLUTION einen Gewinn von 1779.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 650.10 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 513.18 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch