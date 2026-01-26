|
26.01.2026 07:36:38
HD Hyundai Electric FY Net Income Rises; Sales Up 22.79%
(RTTNews) - HD Hyundai Electric Co., Ltd. (267260.KS) reported that its fiscal year net income was 731.8 billion Korean won compared to 498.4 billion won, an increase of 46.83% from last year. Net income from continuing operation before income tax was 956.4 billion won, compared to 650.1 billion won, up 47.12%. Operating income was 995.3 billion won compared to 669.0 billion won, up 48.78%.
Fiscal year sales were 4.08 trillion won compared to 3.32 trillion won, an increase of 22.79% from prior year.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
