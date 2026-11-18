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18.11.2026 06:37:00
HCW Biologics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
HCW Biologics hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.83 USD. Im Vorjahresquartal waren -12.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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