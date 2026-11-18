HCW Biologics hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.83 USD. Im Vorjahresquartal waren -12.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch