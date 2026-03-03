|
HCR A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HCR A hat am 28.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.100 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat HCR A mit einem Umsatz von insgesamt 190.3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9.95 Prozent gesteigert.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.560 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0.730 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat HCR A 505.04 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 442.57 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
