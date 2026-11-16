HCM III Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HCM III Acquisition A hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch