HCL Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HCL Technologies hat am 12.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18.96 INR, nach 15.63 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 356.20 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HCL Technologies 319.42 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 17.89 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 356.42 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch