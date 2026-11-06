HCI Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HCI Group lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 6.45 USD gegenüber 4.90 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.20 Prozent auf 244.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch