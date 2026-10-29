HCA legte Quartalsergebnis vor

HCA lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.27 USD gegenüber 6.96 USD im Vorjahresquartal.

HCA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.85 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch