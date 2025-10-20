Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie
Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
European Lithium ordnet Optionsstruktur neu - Aktie verliert fast 30 Prozent
HBT Financial Aktie 50103139 / US4041111067

20.10.2025 14:25:33

HBT Financial, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates

HBT Financial
23.59 USD 1.86%
(RTTNews) - HBT Financial, Inc. (HBT) announced earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.

The company's bottom line came in at $19.76 million, or $0.63 per share. This compares with $18.18 million, or $0.57 per share, last year.

Excluding items, HBT Financial, Inc. reported adjusted earnings of $20.45 million or $0.65 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.63 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 4.7% to $49.98 million from $47.73 million last year.

HBT Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.76 Mln. vs. $18.18 Mln. last year. -EPS: $0.63 vs. $0.57 last year. -Revenue: $49.98 Mln vs. $47.73 Mln last year.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

14:34 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 266 Euro - 'Neutral'
14:32 KORREKTUR/Condor-Chef: Bund soll militärische Kosten der Flugsicherung zahlen
14:30 EU-Länder stimmen für Importstopp von russischem Gas
14:26 Aktien Frankfurt: Dax wieder klar über 24.000 Punkte - Rüstungswerte schieben an
14:22 ROUNDUP 2: Ausstand bei Coca-Cola beginnt im Norden - Streit um Lohn
14:15 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Vossloh auf 108 Euro - 'Buy'
14:12 Prag sagt Nein zu Miet-E-Scootern
14:04 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Allianz auf 330 Euro - 'Underweight'
14:02 Kreml: Noch viele Hausarbeiten vor Putin-Trump-Gipfel
13:50 Condor-Chef fordert: Bund soll militärische Kosten der Flugsicherung zahlen