20.10.2025 14:25:33
HBT Financial, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - HBT Financial, Inc. (HBT) announced earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $19.76 million, or $0.63 per share. This compares with $18.18 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, HBT Financial, Inc. reported adjusted earnings of $20.45 million or $0.65 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.63 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $49.98 million from $47.73 million last year.
HBT Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.76 Mln. vs. $18.18 Mln. last year. -EPS: $0.63 vs. $0.57 last year. -Revenue: $49.98 Mln vs. $47.73 Mln last year.
20.07.25
|Ausblick: HBT Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
20.04.25
|Ausblick: HBT Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
