HBM verkauft Beteiligung Immunomedics an Gilead für 88 USD pro Aktie

Zürich (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments verkauft ihre Beteiligung an Immunomedics an Gilead Sciences. Der Kaufpreis beträgt 88 US-Dollar pro Aktie in bar, womit die Transaktion mit rund 21 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Der Abschluss der Transaktion ist im vierten Quartal 2020 vorgesehen, wie HBM am Montag mitteilte.

HBM Healthcare Investments hält den Angaben zufolge 738'813 Aktien von Immunomedics im Wert von 31,2 Millionen US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs von 42,25 US-Dollar vom vergangenen Freitag. Der Übernahmepreis von 88 US-Dollar pro Aktie entspreche einem Aufschlag von 108 Prozent auf den Schlusskurs von Immunomedics vom 11. September 2020, heisst es weiter.

sig/rw