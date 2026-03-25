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25.03.2026 15:42:37
HBM verdient an Übernahme von Krebsspezialisten Terns durch US-Konzern Merck
Zug (awp) - Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments macht Kasse bei der Übernahme des kalifornischen Krebsspezialisten Terns durch den US-Pharmakonzern Merck: HBM habe seit Februar 2024 insgesamt 19 Millionen Dollar in eine Beteiligung an Terns investiert, teilte das Zuger Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué mit.
"Die Übernahme durch Merck führt nun rund das Dreifache des investierten Kapitals zurück." Die Übernahme von Terns Pharmaceuticals sei bereits die siebte Übernahme aus dem HBM-Portfolio im laufenden Geschäftsjahr - nach Merus, Y-mAbs Therapeutics, 89Bio, Akero, Bluejay Therapeutics und Swixx Biopharma, schrieb HBM weiter.
Deal von 6,7 Milliarden Dollar
Merck & Co hatte am Morgen bekannt gegeben, 53 US-Dollar je Terns-Aktie zu bieten. Damit wird Terns brutto mit rund 6,7 Milliarden Dollar bewertet. Der Preis stellt ausgehend vom Dienstag einen Aufschlag von rund 31 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage dar. Der Abschluss der Übernahme ist für das zweite Quartal geplant - unter der Bedingung, dass eine Mehrheit der Terns-Aktionäre ihre Papiere andient.
Das Biotechunternehmen Terns hat seinen Sitz in Foster City im US-Bundesstaat Kalifornien. Wichtigste Perle im Portfolio ist derzeit ein Blutkrebsmedikament, das unter dem Arbeitstitel TERN-701 derzeit für den Einsatz bei chronischer myeloischer Leukämie erforscht wird.
Im vergangenen Jahr hatte Terns bereits mit sehr positiven Studienergebnissen für Aufsehen gesorgt. "Gemeinsam werden wir TERN-701 weiterentwickeln und dabei auf die umfassende Expertise und die erheblichen Ressourcen von Merck zurückgreifen", wird Terns-Chefin Amy Burroughs in der Mitteilung zitiert.
jb/cf
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