|
05.01.2026 18:51:36
HBM Healthcare erwartet nach neun Monaten deutlich höheren Gewinn
Zug (awp) - Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments erwartet für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres 2025/2026, also per Ende Dezember, einen Gewinn von rund 286 Millionen Franken. Im Vorjahreszeitraum betrug der Gewinn für die Periode lediglich 66 Millionen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.
Der Net Asset Value (NAV) stieg im Kalenderjahr 2025 um 14,8 Prozent in Schweizer Franken und 31,4 Prozent in US-Dollar. Für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres resultiert eine NAV-Steigerung um 18,0 Prozent. Noch handele es sich um provisorische Zahlen. Das definitive 9-Monats-Ergebnis will das Unternehmen am 23. Januar vorlegen.
Die Wertsteigerungen seien zu gleichen Teilen aus den privaten und börsenkotierten Beteiligungen gekommen, heisst es weiter. Bei den privaten Beteiligungen hätten insbesondere die Verkäufe von Swixx Biopharma und Dren Bio zur positiven Entwicklung beigetragen. Bei den börsenkotierten Firmen habe es ein wiedererstarktes Anlegerinteresse am Biotechnologiesektor in der zweiten Jahreshälfte gegeben.
Derweil wirkten sich Währungseffekte negativ aus. Vor allem hatte der Franken zu den Investitionswährungen US-Dollar, dem chinesischen Yuan und der indischen Rupie deutlich aufgewertet. Zum Euro lag das Minus dagegen nur bei knapp einem Prozent.
awp-robot/cg/ra
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Der heimische Leitindex gab im Montagshandel ab. Der DAX zeigte sich in Rekordlaune. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.