HBM Healthcare erwartet nach neun Monaten deutlich höheren Gewinn

Zug (awp) - Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments erwartet für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres 2025/2026, also per Ende Dezember, einen Gewinn von rund 286 Millionen Franken. Im Vorjahreszeitraum betrug der Gewinn für die Periode lediglich 66 Millionen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.

Der Net Asset Value (NAV) stieg im Kalenderjahr 2025 um 14,8 Prozent in Schweizer Franken und 31,4 Prozent in US-Dollar. Für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres resultiert eine NAV-Steigerung um 18,0 Prozent. Noch handele es sich um provisorische Zahlen. Das definitive 9-Monats-Ergebnis will das Unternehmen am 23. Januar vorlegen.

Die Wertsteigerungen seien zu gleichen Teilen aus den privaten und börsenkotierten Beteiligungen gekommen, heisst es weiter. Bei den privaten Beteiligungen hätten insbesondere die Verkäufe von Swixx Biopharma und Dren Bio zur positiven Entwicklung beigetragen. Bei den börsenkotierten Firmen habe es ein wiedererstarktes Anlegerinteresse am Biotechnologiesektor in der zweiten Jahreshälfte gegeben.

Derweil wirkten sich Währungseffekte negativ aus. Vor allem hatte der Franken zu den Investitionswährungen US-Dollar, dem chinesischen Yuan und der indischen Rupie deutlich aufgewertet. Zum Euro lag das Minus dagegen nur bei knapp einem Prozent.

