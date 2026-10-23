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23.10.2026 11:16:36
HBM Healthcare-Aktie höher: Spektakulärer Gewinnzuwachs im ersten Semester
Die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat im ersten Halbjahr 2026/27 den Gewinn massiv gesteigert.
Dieses erfreuliche Ergebnis sei insbesondere auf die dynamische Entwicklung der privaten Beteiligungen zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Fünf Portfoliounternehmen schafften zudem den Sprung an die Börse. Wie bereits bekannt, stieg der NAV um 9,8 Prozent. Der Aktienkurs legte in den ersten sechs Monaten um 7,8 Prozent zu. Dieser Abschlag signalisiere weiteres Kurspotenzial, so HBM Healthcare.
Da die Mehrheit der Beteiligungen in US-Dollar geführt wird, wirkte sich die Aufwertung gegenüber dem Schweizer Franken um 4,5 Prozent positiv auf das Halbjahresergebnis aus. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 29 Millionen Franken in vier neue und 48 Millionen in bestehende private Unternehmen investiert. Das laufende Aktienrückkaufprogramm wurde fortgesetzt.
Die flüssigen Mittel erhöhten sich laut Firmenangaben auf rund 13 Prozent des Vermögens. Insgesamt beträgt der Anteil privater Unternehmen am Vermögen 24 Prozent, börsenkotierte machen 53 Prozent, der Anteil der Fonds liegt bei 7 Prozent.
Ausblick positiv
In den ersten sechs Monaten hat sich laut HBM das Marktumfeld für den Gesundheitssektor spürbar aufgehellt, in den letzten Wochen sei es hingegen wieder etwas anspruchsvoller geworden. Dies sei insbesondere durch den Zinsanstieg in den USA zu erklären. Hinzu kämen enttäuschende Studienergebnisse nach dem Bilanzstichtag.
Der Innovationsbedarf der Pharmaindustrie sei jedoch ungebrochen und die Fundamentaldaten blieben intakt, heisst es weiter. Daher würden strategische Übernahmen und IPOs auch in diesem Umfeld fortgesetzt - wenn auch selektiver als in den vergangenen Quartalen. HBM sei gut positioniert, um die aktuellen Marktschwankungen zu verkraften und Chancen zu nutzen.Die HBM-Aktie gewinnt im SIX-Handel zwischenzeitlich 0,22 Prozent auf 227 Franken.
dm/cg
Zug (awp)
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