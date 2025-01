HBM Healthcare-Aktie gefragt: HBM Healthcare verzeichnet nach 9 Monaten weiteren Gewinnanstieg

Unter dem Strich fuhr sie einen Reingewinn von 66 Millionen Franken ein nach einem Vorjahrverlust von 157,5 Millionen Franken.

Dies teilte HBM Healthcare am Freitag anhand von provisorischen Ergebnissen mit. Im ersten Semester hatte die Beteiligungsgesellschaft erst einen Reingewinn von 23 Millionen Franken erzielt. Die Performance in den ersten neun Monaten sei insbesondere von den privaten Unternehmen getragen worden, hiess es. Hier profitierte HBM von der Übernahme von Yellow Jersey Therapeutics durch Johnson & Johnson sowie dem Börsengang von Sai Life Sciences in Indien.

Dagegen sei die Wertentwicklung der börsenkotierten Unternehmen leicht negativ gewesen. "Fremdwährungen hatten keinen wesentlichen Einfluss", hiess es weiter. Das definitive Ergebnis wird am 20. Januar 2025 veröffentlicht.

Aktie weit unter NAV

Der innere Wert pro Aktie (NAV) stieg im Jahr 2024 um 15 Prozent auf 251,17 Franken. "Der Aktienkurs hingegen konnte das gute Ergebnis nicht reflektieren und legte nur marginal um 0,5 Prozent auf 176,00 Franken zu", schrieb HBM.

Die Börsenkapitalisierung liege somit fast 30 Prozent oder mehr als 500 Millionen Franken unter dem NAV. Dies entspreche praktisch dem gesamten Buchwert des Portfolios der privaten Unternehmen und widerspiegle damit weder den Wert des Portfolios noch dessen Mehrwertpotenzial, hiess es.

Für die HBM Healthcare-Aktien geht es an der SIX zum Wochenstart zeitweise um 5,60 Prozent hoch auf 181,00 Schweizer Franken.

jb/cf

Zürich (awp)