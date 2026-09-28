Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’000 0.4%  SPI 19’862 0.5%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’462 0.2%  Euro 0.9454 0.2%  EStoxx50 6’311 0.1%  Gold 4’144 -3.3%  Bitcoin 68’917 -1.7%  Dollar 0.8312 0.3%  Öl 107.7 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Ethereum: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Wie viel Verlust eine Litecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Suche...
Plus500 Depot
Beteiligung ausgebaut 28.09.2026 09:35:37

HBM Healthcare-Aktie fällt: Beteiligung an Adarx im Rahmen des Börsengangs erhöht

HBM Healthcare-Aktie fällt: Beteiligung an Adarx im Rahmen des Börsengangs erhöht

HBM Healthcare Investments hat ihre Beteiligung an der Portfoliogesellschaft Adarx Pharmaceuticals im Rahmen von deren Börsengang ausgebaut.

Die auf Gesundheitswerte fokussierte Beteiligungsgesellschaft investierte zusätzliche 15,3 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit erhöht sich das Gesamtinvestment in Adarx auf 19,3 Millionen US-Dollar.

Adarx hatte im Rahmen des Börsengangs 26,25 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 17,00 US-Dollar je Aktie platziert und damit einen Bruttoerlös von rund 446,3 Millionen US-Dollar erzielt. Die Aktien werden seit dem 25. September 2026 unter dem Tickersymbol Adrx an der Nasdaq gehandelt.

Nach Abschluss der Transaktion hält HBM rund 1,2 Prozent an Adarx. Basierend auf dem Schlusskurs am ersten Handelstag entspricht dies einem Beteiligungswert von 25,4 Millionen US-Dollar.

Das Biotechnologieunternehmen entwickelt neuartige siRNA-Therapeutika, wobei der führende Produktkandidat Onvuzosiran sich derzeit in der klinischen Phase III zur Behandlung des hereditären Angioödems befindet, einer seltenen, vererbt genetischen Erkrankung, die zu schmerzhaften und wiederkehrenden Schwellungen der Haut, Schleimhäute und inneren Organe führt.

Die HBM-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,22 Prozent schwächer bei 229,50 Franken.

awp-robot/hr

Zug (awp)

Weitere Links:

HBM-Aktie im Plus: Konzern profitiert vom US-Börsengang von Portfoliounternehmen

Bildquelle: tap trofsnag / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:03 SMI kämpft weiter mit 14.000er-Marke
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.92 SRB97U
Short 14’907.66 13.67 SD2BJU
Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 14’000.38 28.09.2026 10:47:39
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.