HBM Healthcare-Aktie etwas fester: Rückkehr in die Gewinnzone für 2024/25 erwartet

Im Jahr davor verbuchte sie einen Verlust von 1,1 Millionen Franken.

Der innere Wert pro Aktie (NAV) stieg um 1,5 Prozent auf 244,41 Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Aktienkurs entwickelte sich mit -2,6 Prozent leicht rückläufig.

Das unter dem Strich positive Ergebnis sei insbesondere auf wertsteigernde Transaktionen im Private-Equity-Portfolio zurückzuführen, hiess es. Dazu gehörten die Übernahme der beiden in der klinischen Entwicklung befindlichen Unternehmen Yellow Jersey Therapeutics durch Johnson & Johnson und Dren Bio durch Sanofi sowie der Börsengang von SAI Life Sciences in Indien.

Darüber hinaus trug die positive Entwicklung der beiden grössten Beteiligungen des Portfolios, der privaten Swixx Biopharma und der kotierten Cathay Biotech, zum Ergebnis bei. Die definitiven Jahreszahlen werden mit dem Geschäftsbericht am 15. Mai veröffentlicht.

An der SIX gewinnt die HBM-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,22 Prozent auf 181,00 Franken.

