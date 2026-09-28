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28.09.2026 16:35:37
HBM Healthcare-Aktie etwas fester: Beteiligung an Adarx im Rahmen des Börsengangs erhöht
HBM Healthcare Investments hat ihre Beteiligung an der Portfoliogesellschaft Adarx Pharmaceuticals im Rahmen von deren Börsengang ausgebaut.
Adarx hatte im Rahmen des Börsengangs 26,25 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 17,00 US-Dollar je Aktie platziert und damit einen Bruttoerlös von rund 446,3 Millionen US-Dollar erzielt. Die Aktien werden seit dem 25. September 2026 unter dem Tickersymbol Adrx an der Nasdaq gehandelt.
Nach Abschluss der Transaktion hält HBM rund 1,2 Prozent an Adarx. Basierend auf dem Schlusskurs am ersten Handelstag entspricht dies einem Beteiligungswert von 25,4 Millionen US-Dollar.
Das Biotechnologieunternehmen entwickelt neuartige siRNA-Therapeutika, wobei der führende Produktkandidat Onvuzosiran sich derzeit in der klinischen Phase III zur Behandlung des hereditären Angioödems befindet, einer seltenen, vererbt genetischen Erkrankung, die zu schmerzhaften und wiederkehrenden Schwellungen der Haut, Schleimhäute und inneren Organe führt.
Die HBM-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,22 Prozent stärker bei 230,50 Franken.
awp-robot/hr
Zug (awp)
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