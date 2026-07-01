HBM Healthcare-Aktie:Beteiligungsgesellschaft kündigt starkes Quartalsergebnis an

Das schlägt sich auch in massiv verbesserten Gewinnzahlen nieder.

Für das Ende Juni abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 wird ein Gewinn von rund 238 Millionen Franken erwartet, wie die Gesellschaft am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahr hatte die auf den Gesundheitssektor fokussierte HBM noch einen Verlust von 140 Millionen ausgewiesen, was vor allem an Währungseffekten lag.

Nun leisteten nach Angaben des Unternehmens die kotierten Beteiligungen mit 183 Millionen Franken den grössten Beitrag zum Quartalsergebnis. Von den privaten Unternehmen kamen 105 Millionen - ein "wesentlicher" Treiber war hier mit 32 Millionen die Übernahme von Curevo Vaccine durch Eli Lilly.

Weitere 70 Millionen Franken stammen aus einer Finanzierungsrunde eines privaten Portfoliounternehmens. Dem standen Wertberichtigungen auf mehreren kleineren privaten Beteiligungen in Höhe von insgesamt 22 Millionen gegenüber.

Der innere Wert je HBM-Aktie stieg bereinigt um Dividenden um 13,0 Prozent auf 306,20 Franken. Das Nettovermögen lag per Ende Juni über der Schwelle von 2 Milliarden Franken.

Die Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der detaillierte Quartalsbericht wird am 24. Juli 2026 veröffentlicht.

Zug (awp)