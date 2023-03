HBM-Aktie stark: HBM Healthcare investiert in ArriVent Biopharma - CEO wieder voll an Bord

Andreas Wicki hatte sich Ende Januar aus gesundheitlichen Gründen beurlauben lassen.

Zudem investiert HBM gemäss einer Mitteilung vom Dienstag 12 Millionen US-Dollar in das private US-Unternehmen ArriVent Biopharma. Die Investition sei Teil von ArriVent's überzeichneter Finanzierungsrunde im Betrag von 155 Millionen Dollar.

Der Erlös der Finanzierung solle zur Unterstützung der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie sowie weiterer Studien des Krebs-Produktkandidaten Furmonertinib sowie für den weiteren Ausbau der Pipeline verwendet werden.

Papiere von HBM Healthcare ziehen am Dienstag in Zürich zeitweise um 4,63 Prozent auf 214,50 Franken an.

