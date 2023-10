HBM-Aktie dreht nach unten ab: HBM Healthcare rechnet mit Millionenverlust im Halbjahr

Der Innere Wert je Aktie (NAV) belief sich per Ende September auf 237,22 Franken und lag damit um 4,0 Prozent tiefer als zu Beginn des laufenden Geschäftsjahrs.

Das Halbjahres-Ergebnis sei massgeblich beeinflusst durch die börsenkotierte Beteiligung an Cathay Biotech, teilte HBM am Montagabend mit. Die Marktkapitalisierung des an der Börse in Shanghai kotierten Unternehmens reduzierte sich demnach um 44 Millionen Franken. Im Total seien die Bewertungen der kotierten Beteiligungen um 69 Millionen gesunken.

Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um das vorläufige Ergebnis auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Ergebnis soll mit dem Halbjahresbericht am 20. Oktober 2023 veröffentlicht werden.

Nachdem die HBM-Aktie zunächst um den Vortagesschluss pendelte, dreht sie nun nach unten ab und verliert an der SIX zeitweise 1,29 Prozent auf 167,80 Franken.

