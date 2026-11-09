HBL Power systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HBL Power systems präsentierte in der am 07.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.95 INR gegenüber 13.96 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 8.72 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.23 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch