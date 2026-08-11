|
11.08.2026 06:37:00
HBL Power systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HBL Power systems liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HBL Power systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 3.95 INR gegenüber 5.16 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HBL Power systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.38 Milliarden INR im Vergleich zu 6.02 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.