HBL Power systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HBL Power systems liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HBL Power systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 3.95 INR gegenüber 5.16 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HBL Power systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.38 Milliarden INR im Vergleich zu 6.02 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch