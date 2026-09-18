HBG Investment Property Fund REIT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HBG Investment Property Fund REIT liess sich am 16.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HBG Investment Property Fund REIT die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.180 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 0.2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch