HBG Investment Property Fund REIT legte Quartalsergebnis vor

HBG Investment Property Fund REIT hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HBG Investment Property Fund REIT noch ein Gewinn pro Aktie von 0.190 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch