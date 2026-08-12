HB Portfolio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HB Portfolio hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 5.24 INR. Im letzten Jahr hatte HB Portfolio einen Gewinn von 2.04 INR je Aktie eingefahren.

HB Portfolio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105.0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch