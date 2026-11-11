HB Portfolio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HB Portfolio hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

HB Portfolio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.26 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.070 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48.4 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch