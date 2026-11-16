Hazoor Multi Projects stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hazoor Multi Projects lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 INR, nach -0.440 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Hazoor Multi Projects mit einem Umsatz von insgesamt 1.38 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 35.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch