HAZAMA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HAZAMA hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

HAZAMA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 64.12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29.42 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.36 Prozent auf 122.97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch