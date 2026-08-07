HAZAMA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HAZAMA hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27.01 JPY gegenüber 20.03 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 105.04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 93.49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch