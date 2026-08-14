Haypp Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Haypp Group Registered hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Haypp Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.18 Milliarden SEK im Vergleich zu 921.5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch