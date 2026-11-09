Haypp Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Haypp Group Registered hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Haypp Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.39 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.150 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28.24 Prozent auf 1.22 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 952.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch