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10.08.2026 06:37:00
Haymaker Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Haymaker Acquisition A hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Haymaker Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.160 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.35 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Haymaker Acquisition A einen Umsatz von 2.00 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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