Haymaker Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Haymaker Acquisition A hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 USD gegenüber 0.220 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 43.3 Millionen USD – eine Minderung von 9.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 48.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch