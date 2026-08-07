Haymaker Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Haymaker Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.48 Prozent auf 44.2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch