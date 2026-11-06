Haymaker Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Haymaker Acquisition A äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.53 Prozent auf 1.89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Haymaker Acquisition A 2.02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch