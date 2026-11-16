Hayashikane Sangyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hayashikane Sangyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 45.70 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hayashikane Sangyo 44.40 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.92 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch