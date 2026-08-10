Hayashikane Sangyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hayashikane Sangyo hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6.62 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hayashikane Sangyo ein EPS von 43.09 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 10.44 Milliarden JPY, gegenüber 10.96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch